A cura della Redazione

Incidente questa mattina in corso Umberto I a Torre Annunziata.

Il conducente di un’auto, impegnato in una manovra di retromarcia, non si avvedeva della presenza di una donna, la quale veniva investita cadendo a terra. Per lei forte trauma ad un piede per effetto dell’impatto con una delle ruote.

Alla guida dell’autovettura un’altra donna, rimasta sotto shock per aver causato l'incidente.

Sul posto si portava un’auto dei carabinieri in attesa dell’ambulanza del 118. Purtroppo dopo circa mezz’ora di attesa, la donna veniva caricata nell’auto di un familiare e portata all’ospedale di Castellammare di Stabia.

Motivo del ritardo dell’ambulanza da parte dell’operatore: “Al momento tutte le le ambulanze sono impegnate...”.