A cura della Redazione

Grave incidente all'interno della darsena del cantiere navale Aprea di Torre Annunziata.

Nel primo pomeriggio di oggi, un ragazzo di 15 anni, mentre si divertiva con i suoi amici a fare tuffi in mare, per cause ancora da accertare, è caduto a faccia in giù su un blocco di cemento procurandosi un grave trauma facciale.

Sul posto Guardia costiera, Carabinieri, agenti di Polizia e un’ambulanza del 118 che ha provveduto a trasportare il giovane ferito all’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia. Il ragazzo, di Boscotrecase, non ha perso mai conoscenza e non è in pericolo di vita.