Grande boato sul corso Vittorio Emanuele III, angolo via Cuparella. Nella tarda serata di oggi, sabato 4 settembre, è crollata una parte dell'ex Istituto Tecnico Marconi (giá pastificio Vitagliano) a Torre Annunziata.

L'edificio, già da tempo un rudere e parzialmente già soggetto a crolli, è off limits per le persone. Proprio stamattina c'era stato un sopralluogo dei Vigili del fuoco con il personale dell'Ufficio tecnico comunale e la polizia municipale per la caduta di pietrame. Stasera il crollo che ha alzato una nuvola di polvere ed ha fatto sussultare gli abitanti della zona. È probabile che ci sia stata un'implosione interna in una parte dell'edificio. Al momento non si sa se ci siano feriti.

Sul posto i Vigili del fuoco e pattuglie di polizia e carabinieri.