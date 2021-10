A cura della Redazione

Rapinarono viaggiatore alla stazione ferroviaria di Torre Annunziata, due arresti.

Gli agenti della Polfer, coordinati dalla Procura della Repubblica oplontina, hanno tratto in arresto due soggetti di Cava de' Tirreni che, insieme ad un'altra persona attualmente ricercata, e ad un napoletano di 51 anni già in carcere per lo stesso reato, misero a segno la rapina.

Era il marzo scorso quando la vittima, in viaggio su un convoglio che da Salerno era diretto a Campi Flegrei, fu accerchiata e strattonata dai malviventi, che le sottrassero lo zaino con all'interno il portafogli.

La scena fu ripresa dalla telecamere di sorveglianza della Stazione: le immagini consentirono alla Polfer di individuare immediatamente uno degli autori della rapina, il napoletano, in carcere da giugno. L'uomo era già noto alla Polfer in quanto frequentava abitualmente lo scalo ferroviario oplontino.

Poi gli altri tre correi, uno dei quali ricercato.

I due arrestati cavesi sono stati tradotti al carcere di Poggioreale.