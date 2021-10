A cura della Redazione

Tragedia a Torre Annunziata. Non ce l’ha fatta Mario Papa, il giovane 23enne caduto da un’altezza di svariati metri mentre lavorava all’interno del capannone della Zeus Sport, nota azienda di articoli sportivi, in via Sant’Alfonso de’ Liguori, la strada che collega via Vittorio Veneto con piazza Imbriani.

Trasportato urgentemente all’Ospedale del Mare da un’ambulanza del 118, il giovane è spirato in serata per le gravi ferite riportate nella caduta.

L'operaio stava lavorando su un muletto quando, per ragioni ancora tutte da chiarire, è precipitato nel vuoto.

Sul caso è stata aperta un’inchiesta e il capannone è stato posto sotto sequestro.