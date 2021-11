A cura della Redazione

Dodici rapine e due tentate rapine, è questo il capo di accusa per due rapinatori: Gennaro Zirpoli, 39 anni, e Marco Di Cristo 44 anni.

Nella mattinata di oggi, gli agenti di Polizia di Torre del Greco hanno notificato in carcere, perché già detenuti in stato di fermo, un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura oplontina.

I due sono indiziati di aver commesso, tra il 18 ottobre e l'11 novembre, ben 14 rapine aggravate in danno di supermercati, farmacie ed altri esercizi commerciali nelle città di Torre del Greco e nei comuni viciniori.

L’11 novembre scorso gli agenti del Commissariato di Torre del Greco intercettava in via Leopardi un scooter SH di colore nero segnalato in quanto utilizzato per commettere varie rapine. All’alt impostogli dai poliziotti, il guidatore, riconosciuto dagli agenti in Di Cristo, accelerava e speronava la volante. Il conducente riusciva a scappare ma il passeggero, identificato in Zirpoli, veniva bloccato e trovato in possesso di una pistola a salve priva di tappo rosso riproduzione della Berretta cal. 9 corta.

Le successive indagini hanno permesso di attribuire ai due, anche attraverso la visione di filmati estrapolati dai circuiti di video sorveglianza, ben 14 rapine di cui 5 a Torre del Greco (Supermercato Coop. Supermercato Sunny Market, negozio articoli casalinghi, Farmacia D'Aniello, distributore di gas auto), 2 a Trecase (Supermercati DECO, distributore Energas), una a Boscoreale (Supermercato MD), Boscotrecase (Negozi Per Passione), Torre Annunziata (Farmavia Torre Centrale), Portici (Supermercato Conad), Ercolano (Supermercato MD), Sant’Anastasia (Supermercato Quarì) e Cercola (Articoli casalinghi Lin Market).