A cura della Redazione

Operazione congiunta di Carabinieri e Polizia municipale per il controllo del territorio.

Ieri sera a Torre Annunziata pattuglie di militari dell'Arma, guidati dal luogotenente Giovanni Russo, e di vigili urbani, al comando del capitano Vincenzo Pagano, hanno presidiato la città per un'operazione antiracket e per il controllo del traffico veicolare.

Posto di blocco in via Gino Alfani e auto in giro per le strade della città. Controllati veicoli e identificate persone. Comminate sanzioni per violazione del codice della strada.

L’operazione si inquadra in un più vasto programma tendente a garantire la sicurezza dei cittadini, soprattutto dopo le brillanti operazioni delle Forze dell’ordine degli ultimi giorni, con l’arresto di 19 affiliati a clan camorristici locali e dei tre presunti esecutori dell’omicidio Immobile.

Nota positiva è il ritorno dei vigili urbani per strada, voluto fortemente dall’assessore Antonino Muto ancor prima delle recenti nove assunzioni nel corpo della Polizia municipale.