Tangenti al Comune di Sorrento: sequestrati 106 mila euro al sindaco Coppola e 6mila euro al suo collaboratore Francesco Di Maio.

Il Gruppo della Guardia di Finanza di Torre Annunziata, in esecuzione di un “decreto di sequestro preventivo d'urgenza” emesso da questa Procura della Repubblica di Torre Annunziata nei confronti del sindaco di Sorrento, Massimo Coppola, e del suo collaboratore Francesco Di Maio, arrestati nella tarda serata del 20 maggio per aver ricevuto indebitamente la somma di denaro di 6mila euro in contanti da parte di un imprenditore sorrentino aggiudicatario di appalti per l'affidamento dei servizi di refezione scolastica e di gestione dell'asilo nido da parte del Comune di Sorrento, ha proceduto al sequestro preventivo della somma di denaro complessiva di 112.000 euro.

In particolare, dalle indagini, espletate dalla Guardia di Finanza di Massalubrense e coordinate dalla Procura oplontina, è emerso che Coppola e Di Maio avrebbero indebitamente ricevuto, in più occasioni, reiteratamente nel tempo, somme di denaro in contanti dall'imprenditore sorrentino aggiudicatario dei suddetti appalti, per un importo complessivo di 112mila euro.