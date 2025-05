A cura della Redazione

Un mese fa ha compiuto 15 anni e oggi dovrà rispondere di maltrattamenti in famiglia e porto e detenzione di arma bianca.

Siamo a Portici e i carabinieri – allertati dal 112 – intervengono in un appartamento per una lite in famiglia. Chi chiede aiuto è un padre esasperato. L’uomo ha il sospetto che il proprio figlio 15enne abbia problemi di droga. E’ molto preoccupato e fa analizzare le urine del ragazzo. Il risultato è positivo agli oppiacei.

L’uomo – 50enne – rimprovera il ragazzo che va su tutte le furie. Il 15enne va nell’area attrezzi da giardino e prende un’ascia. Armato, danneggia le pareti esterne dell’abitazione e distrugge i vetri delle grate. Minaccia di morte il padre che intanto si è barricato in casa e ha chiamato i Carabinieri. La madre del ragazzo non si arrende e tenta di placarlo ma è tutto inutile. Il 15enne è una furia e a mani nude prima prende a pugni le altre finestre riducendole in frantumi, poi aggredisce i genitori per poi scappare scavalcando il muro di recinzione.

I Carabinieri sequestrano l’ascia e si mettono alla ricerca del ragazzo. Pochi minuti e il 15enne viene rintracciato e bloccato. Il giovane era a via IV Novembre nei pressi della Circumvesuviana di Portici/Bellavista. Il ragazzo, costantemente ostile, irriguardoso e prepotente anche verso i Carabinieri con comportamenti di sfida e di arroganza, è stato arrestato e trasferito nel centro di prima accoglienza di Napoli Colli Aminei