A cura della Redazione

Era in possesso di droga e denaro in contanti, arrestato 32enne di Torre del Greco.

Nella serata di venerdì, la Polizia di Stato, nell'ambito dei controlli per contrastare i fenomeni di detenzione abusiva di armi e traffico di sostanze stupefacenti, ha tratto in arresto un 32enne di Torre del Greco.

In particolare, gli agenti del Commissariato di Torre del Greco, nel transitare in via Sorrentino, a Torre del Greco, hanno notato un uomo con fare circospetto che si stava dirigendo presso un’abitazione poco distante.

I poliziotti, insospettiti, lo hanno sottoposto a controllo a seguito del quale, il prevenuto è stato trovato in possesso di 7 panetti di hashish del peso di 700 grammi circa e di 700 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dagli agenti.