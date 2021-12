A cura della Redazione

Ieri gli agenti del Commissariato di Torre Annunziata, della Squadra Mobile e i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania e delle Unità Cinofile antidroga dell’Ufficio Prevenzione Generale, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel Comune di Torre Annunziata.

Nel corso dell’attività sono state identificate 83 persone, di cui 28 con precedenti di polizia, controllati 47 veicoli e contestate 23 violazioni del Codice della Strada per divieto di sosta.

In questo ultimo periodo si stanno sempre più intensificando i controlli in città, soprattutto con l'approssimarsi delle festività natalizie. Da giorni pattuglie di carabinieri stanno effettuando servizi antiraket per stroncare qualsisi richiesta di "regali natalizi" da parte della criminalità organizzata a commercianti e imprenditori.