A cura della Redazione

Furto alla Misericordia di Torre Annunziata.

Nella giornata di ieri, 6 gennaio, è stato perpetrato un furto presso il parcheggio in via Torretta di Siena dei mezzi in dotazione all’associazione Misericordia.

Per penetrare nel vano cabina delle ambulanze e rubare le batterie, sono stati infranti i vetri di 4 automezzi. Inoltre sono stati trafugati gasolio e una scala antincendio in dotazione ad un veicolo della Protezione civile.

Amareggiata la presidente della Misericordia Enza Costa: “Gesto riprovevole e vergognoso - ha detto -, se si pensa che 4 ambulanze oggi sono state ferme e non hanno potuto svolgere il normale servizio del 118, con notevoli ripercussioni sulla celerità degli interventi nei confronti di chi ne aveva estremo bisogno”.

Un danno di oltre 1.500 euro arrecato all’Associazione, “ma – come ha sottolineato Costa – il danno morale è ben più insopportabile di quello economico”.