A cura della Redazione

Grave incidente stradale questa mattina alle prime luci dell’alba.

Erano circa le ore 4 di stamani quando uno scooter con un giovane a bordo è andato a schiantarsi contro le auto in sosta proprio davanti all’ex pastificio Vitagliano, in corso Vittorio Emanuele III.

L’urto è stato così violento da svegliare nel sonno molti abitanti, che hanno immediatamente allertato i soccorsi.

Sul posto giungevano carabinieri, polizia ed l’ambulanza del 118 della Misericordia. Il giovane, 25 anni di Torre Annunziata, era a terra con il volto sfigurato. Intorno a lui, sparsi ovunque, rottami del motociclo.

Il ragazzo veniva adagiato in barella e trasportato urgentemente all’ospedale Cardarelli di Napoli. Non è in pericolo di vita, anche se presenta ferite profonde al volto.

Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente, anche se non si esclude l'eccessiva velocità dello scooter.