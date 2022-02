A cura della Redazione

Si introduce in una abitazione a Nola e rapisce un cagnolino. E' caccia all'uomo che ha portato via Totò, 5 mesi appena (razza Barbone Red), dopo che la scena ripresa dalle telecamere di videosorveglianza dell'appartamento è stata postata sui social, assieme all'appello a restituire l'animale o a fornire informazioni da parte di chi ne abbia. Al cucciolo erano molto affezionati due fratellini della famiglia a cui è stato sottratto.

Nelle immagini si nota un individuo, con cappello e mascherina, che scavalca una parete e porta via con sé il cane, per poi nasconderlo sotto al giubbino che indossava, mentre lo stesso abbaia veementemente.

"Probabilmente non è stato nemmeno il primo rapimento di questo genere commesso da questa persona", scrive un cittadino al Consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli, affinché si interessi della vicenda.

“Sono immagini molto forti - dichiara Borrelli -. Non riusciamo capire il motivo di un simile gesto che condanniamo nella maniera più assoluta. Ci auguriamo che tramite il filmato si riesca risalire all'autore di questo rapimento che dovrà essere consegnato alla giustizia mentre per il cagnolino ci auguriamo che ritorni a casa. Per chi abbia informazioni, può contattare la pagina facebook al seguente link: clicca qui.

L'APPELLO SU FACEBOOK

SIAMO DISPOSTI A DARE UNA RICOMPENSA.

Questa mattina a Nola (NA), quest’uomo è entrato in casa dei miei cuginetti per rubare il loro cagnolino, Totò di 5 mesi (Barbone Red). Da questo gesto, che ha turbato sia i due bambini che il povero cagnolino indifeso, si evince l’infinita cattiveria di quest’uomo o del mandante… chissà! Tanti sono gli interrogativi, ma vi chiederei nel caso in cui riconosceste qualche dettaglio o qualche cucciolo sospetto di contattarmi.

Il cane è microcippato.

Roberta 3289023231

Luigi 3394894528