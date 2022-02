A cura della Redazione

Mattinata tragica sulla strada. Una persona è morta e due sono rimaste ferite in un incidente verificatosi sulla SS 268 del Vesuvio, in prossimità di Terzigno. Due le vetture coinvolte, che si sarebbero scontrate frontalmente. Chiuso al traffico un tratto della Statale.

L'ANAS comunica che sono in corso gli accertamenti sul sinistro unitamente alla Polizia Stradale.

Attualmente la circolazione in direzione di Angri è deviata in corrispondenza dell’uscita di Terzigno, con rientro sulla Statale 268 attraverso il medesimo svincolo in ingresso.