Un altro femminicidio. A Pontecagnano Faiano (Salerno) una ragazza, Anna Borsa, 30 anni, è stata uccisa all'interno del centro estetico in cui lavorava, in pieno centro cittadino (via Tevere).

L'omicidio sarebbe stato compiuto dall'ex fidanzato della giovane che le avrebbe sparato con una pistola.

I carabinieri sono alla ricerca dell'uomo, fuggito dopo l'assassinio.

«E' una notizia che sconvolge la nostra comunità - ha detto il sindaco Giuseppe Lanzara -. La Città intera di Pontecagnano Faiano si stringe intorno alla famiglia. Pontecagnano Faiano si prepara ad osservare il lutto cittadino annullando ogni evento in programma».