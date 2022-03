A cura della Redazione

La Guardia di Finanza del Gruppo di Torre Annunziata ha eseguito un decreto di sequestro finalizzato alla confisca nei confronti di un uomo e del suo nucleo familiare, per un valore complessivo stimato in oltre 600mila euro.

La richiesta era stata avanzata dalla Procura oplontina ed accolta dal Tribunale di Napoli - Sezione Misure di prevenzione.

Stando alle indagini patrimoniali svolte dai finanzieri della Compagnia di Castellammare di Stabia, relative all'arco temporale tra il 2002 e il 2020, l'uomo avrebbe accumulato - in sperequazione rispetto ai redditi dichiarati al Fisco - ingenti ricchezze in termini di asset societari e immobiliari, ritenute frutto di attività criminose foriere di illeciti introiti, come scrive il Tribunale.

Sigilli alle quote di una società immobiliare, con sede legale a Monteforte Irpino (Avellino), ad un'abitazione su 4 livelli ubicata sempre nella cittadina avellinese, e a due appezzamenti di terreno.