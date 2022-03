A cura della Redazione

Servizio straordinario di controllo del territorio a Torre Annunziata. Presidiata dalle forze dell'ordine la zona sud della città, in particolare via de Simone, corso Vittorio Emanuele III, via Cuparella, largo Genzano, via Bertone, via Castello, via Settetermini, via Vittorio Veneto e via Penniniello.

Gli agenti del Commissariato di Polizia oplontino e i finanzieri del Comando provinciale di Napoli, con il supporto delle unità cinofile antidroga della Guardia di Finanza, hanno identificato 44 persone, di cui 12 con precedenti di polizia, controllato un esercizio commerciale e 14 veicoli. Contestata una violazione del Codice della Strada per guida senza patente con una sanzione di 5.100 euro. Sono state altresì controllate 9 persone sottoposte agli arresti domiciliari.

Infine, martedì pomeriggio, i poliziotti hanno sanzionato in via Parini una persona per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale: è stata trovata in possesso di un involucro contenente 0,3 grammi circa di cocaina.