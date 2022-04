A cura della Redazione

Una lite, probabilmente per futili motivi, sfocia nella tragedia. Era ieri sera quando nel quartiere Leopardi, a Torre del Greco, nell'area dove sono state collocate le giostre, un 19enne corallino, Giovanni Guarino, è stato accoltellato ed è morto. Ad ucciderlo, stando alle prime notizie, sarebbe stato un fendente al cuore ma almeno 7 i colpi inferti. Il giovane è giunto già cadavere all'ospedale Maresca.

Gli autori dell'aggressione sarebbero due minorenni di Torre Annunziata, entrambi di 17 anni, fermati dagli agenti del Commissariato di Torre del Greco e sospettati dell'omicidio. L'area era molto affollata, essendo domenica e, tra l'altro, la festività delle Palme. Le indagini sono in corso per chiarire quanto accaduto.

Pare che ci sia stato prima un diverbio per questioni banali, poi sfociato nella rissa nel corso della quale è rimasto ferito anche un amico della vittima, N. A., sempre di 19 anni, ricoverato all'ospedale Maresca ed operato d'urgenza. E' in prognosi riservata ma non sarebbe in pericolo di vita. Anche lui è stato accoltellato al braccio destro e al petto ma se la caverà.

Ci sarebbe almeno un testimone, anch'egli minorenne.