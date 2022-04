A cura della Redazione

Non si ferma all'alt dei carabinieri, fugge in sella al suo scooter e viene bloccato dopo un lungo inseguimento tra le auto.

I milutari dell'Arma della Compagnia di Torre Annunziata hanno arrestato un 28enne oplontino, già noto alle forze dell'ordine.

L'uomo era a bordo del motociclo quanto i carabinieri, in posto di controllo al Largo Fabbrica d'Armi, nel quartiere Provolera, gli hanno intimato di fermarsi. Il centauro però continua la sua marcia e così scatta l'inseguimento che si conclude dopo 2 km in corso Vittorio Emanuele III. Una fuga, tra l'altro, pericolosa considerando il traffico cittadino e il rischio di cagionare danni ai pedoni e alle vetture in transito, nonché agli stessi carabinieri.

Il 28enne deve rispondere di resistenza a pubblico ufficiale. E' in attesa di giudizio, lo scooter è stato sequestrato.