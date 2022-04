A cura della Redazione

Prendevano di mira farmacie, supermercati e attività commerciali, compiendo rapine a mano armata.

Un uomo e una donna, S. V. e D. M. N., di 31 e 41 anni, sono stati arrestati dagli agenti del Commissariato di Polizia di Torre del Greco a seguito di una articolata indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata, partita dopo le denunce delle vittime.

Le rapine sono state messe a segno in poco più di dieci giorni nell'ottobre scorso, tra la città corallina, quella oplontina, Boscoreale, Trecase e Sant'Anastasia. I due viaggiavano sempre a bordo di uno scooter.

La coppia non agiva da sola. Le indagini, infatti, avevano già portato al fermo e alla emissione di una ordinanza di custodia in carcere nei confronti di altri due soggetti, Z. G. e D. C. M., anche loro considerati facenti parte del gruppo di malviventi. Uno di questi, nel corso di confessioni rese ai magistrati, ha chiamato in causa proprio l'uomo e la donna arrestati oggi, che avrebbero preso parte ad alcune rapine commesse tra il 18 e il 28 ottobre scorsi: il primo, partecipando materialmente, la seconda effettuando sopralluoghi preliminari presso le attività commerciali che di volta in volta costituivano l'obiettivo della banda.

Sono almeno sei gli episodi accertati a carico dei due: il 18 ottobre 2021, la rapina al supermercato Miccio a Torre del Greco; il 20 ottobre, quella al Decò di Trecase. Ben tre colpi il 25 ottobre: al supermercato MD di Boscoreale, alla farmacia "Centrale" di Torre Annunziata, e ad un distributore di gas-auto di Torre del Greco. Infine, il 28 ottobre, al supermercato Quarì di Sant'Anastasia.

L'uomo è stato condotto al carcere di Poggioreale, la donna in quello femminile di Pozzuoli.