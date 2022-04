A cura della Redazione

La città di Melito di Napoli piange Genny Giugliano, il 23enne morto ieri mattina in un tragico incidente avvenuto sulla strada Panoramica a Castellammare di Stabia, che collega la città delle acque a Vico Equense, all'altezza del Belvedere.

Il ragazzo si trovava a bordo della sua moto - una delle sue grandi passioni - quando, per cause ancora da accertare (sono in corso indagini) avrebbe perso il controllo del ciclomotore impattando sull'asfalto violentemente, andando poi a scontrarsi contro un camion che proveniva dal senso opposto di marcia. Una dinamica che, come detto, deve essere però ricostruita dalla Polizia Stradale in collaborazione con gli agenti della Municipale. Il centauro è morto sul colpo, vani i tentativi di rianimarlo ad opera dei sanitari accorsi sul posto.

Il sindaco di Melito, Luciano Mottola, ha espresso tutto il suo dolore e il cordoglio personale e dell'Amministrazione comunale per la scomparsa di un ragazzo che tutti descrivono come solare, educato e gentile. Ma sono in tanti a piangerlo. Sui social si susseguono i messaggi di incredulità ed emozione per questa vita andata troppo presto via.