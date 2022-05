A cura della Redazione

Ha scontato per intero la sua pena ed è tornata nella sua nuova casa di Torre Annunziata questa settimana.

Gemma Donnarumma, 67 anni, è la moglie di Valentino Gionta, uno dei boss più feroci della camorra.

Dopo 13 anni in cella, da pochi giorni ha finito di espiare la sua pena ed è tornata in libertà: era stata condannata in via definitiva nel processo “Alta marea”, il procedimento scaturito dal maxi blitz anticamorra del 2008.

Incassate altre due condanne, per una delle lady camorra del Napoletano arrivò il riconoscimento del cumulo di pene, che di fatto le ha permesso di ottenere cospicui sconti, nonostante l'accusa di associazione mafiosa.

Dopo alcuni problemi di salute ed un intervento chirurgico, per Gemma Donnarumma era arrivato il trasferimento nel carcere di Lecce, dove ha scontato il residuo di pena, senza ottenere i domiciliari in anticipo. Da qualche giorno è una donna libera.