A cura della Redazione

Adescano un giovane su un sito di incontri on line, e con la scusa di organizzare un "menage" sessuale, lo rapinano.

Due persone di Torre Annunziata sono state arrestate dagli agenti del Commissariato di Polizia oplontino, coordinati nelle indagini dalla locale Procura, con l'accusa di rapina aggravata.

Di fatto, l'appuntamento con uno dei due indagati si era rivelato un tranello in quanto il complice, nascosto nell'appartamento dove sarebbe dovuto avvenire l'incontro, si era avventato sulla vittima - che stava facendo sesso con l'altra persona -, minacciandola con una mannaia per farsi consegnare una somma di denaro, cosa che il malcapitato non ha fatto. Alla fine i due balordi riescono comunque a sottrargli il telefonino e le chiavi dell'auto.

I due, poi, non paghi, hanno intimato al giovane di non denunciare quanto accaduto, altrimenti avrebbero pubblicato sul web il video dell'incontro sessuale. La vittima, però, era riuscita a scappare e ha raccontato tutto alla Polizia. Avviate le indagini nell'immediatezza dei fatti, e successivamente approfondite a seguito dell'apertura dell'inchiesta da parte della Procura, gli investigatori sono riusciti ad identificare i due, su cui gravano pesanti indizi di colpevolezza. Entrambi sono così finiti in manette e condotti in carcere a Poggioreale.