A cura della Redazione

Nonostante sia stato ormai "liberato", Palazzo Fienga a Torre Annunziata continua ad essere utilizzato dalla camorra come nascondiglio per armi e droga.

Sabato mattina, gli agenti del locale Commissariato di Polizia hanno effettuato un controllo nello stabile di via Bertone nel cuore del Quadrilatero delle Carceri, un tempo roccaforte del clan Gionta, attualmente sotto sequestro.

In un appartamento al primo piano, i poliziotti hanno rinvenuto tre pistole semiautomatiche, di cui una Beretta calibro 40 munita di 10 cartucce di cui una camerata con matricola punzonata, una “TT9” calibro 9 con 10 cartucce e una camerata con matricola punzonata, e una “CZ99” calibro 9 completa di caricatore con 10 cartucce con matricola completamente abrasa. Trovate anche 340 cartucce calibro 223 ed altre 4 calibro 9.

In altri due appartamenti situati ai piani superiori, c'erano invece 26 sacchetti contenenti complessivamente oltre 7 kg di marijuana, 50 cartucce calibro 9, diverso materiale per la pulizia delle armi e per il confezionamento della droga.

Sia le armi che lo stupefacente sono stati sequestrati.