A cura della Redazione

Investito da uno scooter mentre passeggiava nella zona porto di Torre Annunziata.

Il fatto è accaduto nella prima serata di lunedì scorso. Ad essere investito il maestro Lucio Zurlo, fondatore della Palestra Boxe Vesuviana. Il coach è stato immediatamente trasportato all’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia dove gli sono stati riscontrati un'ematoma alla testa e varie escoriazioni sul corpo. Le sue condizioni non destano preoccupazioni, tuttavia il Maestrao è stato trattenuto in osservazione dai medici per qualche giorno prima di poter essere dimesso.

A tranquillizzare tutti, il figlio Biagio attraverso un post sulla pagina facebook della Palestra Boxe Vesuviana: “A 24 ore dall’incidente – si legge -, il Maestro Lucio ha reagito bene, rimarrà in ospedale per 72 ore. Grazie a tutti per le mille telefonate”.

Il Maestro, infatti, ha avuto attestati di solidarietà da tutta l'Italia. Tra queste, le telefonate dei pugili Irma Testa e Michele Baldassi, del vivaio della Boxe Vesuviana, ma anche tecnici e campioni del mondo pugilistico.