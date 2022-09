A cura della Redazione

Guida sotto l'effetto di droga, sorpassa le auto in prossimità di un incrocio e delle strisce pedonali, si scontra con motociclista.

A Meta di Sorrento, i carabinieri hanno denunciato un 27enne di Boscoreale per lesioni gravi e guida sotto effetto di stupefacenti. È risultato positivo al test sulla cocaina.

Il fatto è accaduto in piazza del Lauro. Il centauro è stato ricoverato al Cardarelli in prognosi riservata. Si tratta di un 23enne di Castellammare di Stabia. Coinvolte altre due vetture, i cui conducenti hanno riportato lesioni giudicate guaribili in 5 e 7 giorni.