Una suora arrestata, altre tre - tra cui la madre superiora - colpite dal divieto di dimora in Campania. Sono i provvedimenti adottati dal giudice a seguito di una indagine coordinata dalla Procura di Napoli - sezione "Fasce deboli" -, e delegata ai carabinieri della Compagnia di Ischia, che ha riguardato i presunti maltrattamenti ai danni di bambini ospiti dell'Istituto religioso Santa Maria della Provvidenza a Casamicciola Terme, sull'isola verde, in attesa di adozione o di affido o anche frequentanti a fronte del pagamento privato da parte dei genitori.

In carcere va una 55enne del Madagascar, che si occupava del refettorio all'interno della struttura. Indagate anche la madre superiora, un'italiana di 81 anni, e altre due consorelle, di 51 e 48 anni, rispettivamente nate in Madagascar e nelle Filippine e addette alla mensa e al servizio doposcuola.

L'inchiesta è scaturita da un video girato da una delle minorenni presenti nell'Istituto, in cui si vede la suora poi arrestata prendere a schiaffi e tirare con violenza i capelli ad un bambino di 4 anni che urla disperato per le vessazioni subite, il tutto alla presenza di altri suoi coetanei che intimano alla religiosa di smetterla. Colpito con uno schiaffo anche il fratello di 8 anni intervenuto per difenderlo. La veemenza del colpo gli ha procurato la fuoriuscita di sangue dal naso.