Fontanina vandalizzata in Villa comunale a Torre Annunziata.

Dopo il “furto” delle pagliarelle dell’isoletta ecologica sull’arenile pubblico, i soliti vandali da strapazzo “decapitano” la fontanina in Villa comunale. L’ennesimo sfregio di coloro che non conoscono l’abc del vivere civile.

La notizia potrebbe non meravigliare più di tanto, visto che siamo abituati a vedere ben altro. Tuttavia non bisogna assolutamente assuefarsi a questo tipo di comportamenti, ma indignarsi e combatterli.

La cosa giusta da fare in questo momento sarebbe quella di rimuovere immediatamente i resti della fontanina, che peraltro rappresentano anche un pericolo, e installarne subito un’altra, nuova e funzionante.

Il vandalo gode nel vedere i risultati del suo gesto, non diamogli la possibilità di godere all’infinito.

I meno giovani ricorderanno sicuramente le vecchie cabine telefoniche installate lungo i marciapiedi della città. Ebbene non passava giorno che esse non venissero vandalizzate. Sapete quale politica adottò l’allora azienda telefonica (Sip) davanti a questi episodi vandalici? Diede disposizione affinché si provvedesse ad aggiustare all’istante l’apparecchio e rimetterlo immediatamente in funzione. Alla fine l’ebbe vinta l’azienda: per i vandali non c’era più gusto a distruggere senza potersi godere il frutto del loro operato.

Purtroppo subiamo l’onta del commissariamento del Comune, e i commissari, seppur bravi e volenterosi, non vivono la città come la vivrebbero sindaco, consiglieri comunali e assessori. Non ci resta, pertanto, che mettere in risalto questi episodi con la speranza che arrivino alle loro orecchie e che provvedano in tempi brevi a ripristinare quello che altri danneggiano.