A cura della Redazione

Un giovane arrestato, un altro denunciato in penisola sorrentina.

Gli agenti di Polizia del Commissariato di Sorrento hanno effettuato un controllo presso l’abitazione di un ragazzi a Massa Lubrense.

I poliziotti, una volta entrati nell’appartamento, hanno rinvenuto in un armadio blindato 3 pistole e 3 fucili, regolarmente detenuti, nonché 2.373 cartucce di diverso calibro. Inoltre, il proprietario dell’abitazione, identificato per un 22enne, è stato trovato in possesso di 2 involucri di hashish del peso complessivo di circa 7 grammi.

L’altro soggetto presente all’interno dell'appartamento, è controllato, un 19enne di Massa Lubrense, è stato, invece, sorpreso con 2 panetti di hashish del peso di circa 200 grammi, 24 dosi della stessa sostanza del peso di 53 grammi e 170 euro.

Gli agenti hanno esteso l’attività di controllo presso l’abitazione del 19enne, dove hanno rinvenuto altri 6 grammi circa di hashish.

Il più giovane è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, mentre il 22enne è stato denunciato per lo stesso reato e per omessa custodia e detenzione oltre i limiti consentiti del munizionamento.