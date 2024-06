A cura della Redazione

Sui recenti fatti di via Cavour, con l'arresto di 5 persone per detenzione e spaccio di droga, il candidato sindaco di centrosinistra alle elezioni comunali di Torre Annunziata, Corrado Cuccurullo, dichiara:

«Esprimo la mia più profonda gratitudine alle forze dell’ordine per il lavoro fatto. Torre Annunziata non è una città criminale ma esiste, come in altri luoghi, il crimine. Dobbiamo affrontarlo con decisione ed efficacia, in sinergia con le istituzioni preposte. Sarà compito dell’amministrazione supportare le azioni di contrasto alla criminalità risanando il tessuto urbano e sociale. Una rigenerazione urbana che per noi è già cominciata con la manifestazione di interesse mossa, sotto nostro suggerimento, dai commissari per ricevere i fondi PNRR destinati alla realizzazione degli asili nido».