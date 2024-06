A cura della Redazione

Questa mattina, martedì 18 giugno, i carabinieri della Stazione di Portici hanno sottoposto agli arresti domiciliari un 38enne pregiudicato ercolanese gravemente indiziato del reato di tentato furto all’interno di un’abitazione sita nel comune di Portici commesso alla fine del mese di maggio scorso.



Le indagini condotte dai militari dell’Arma, tempestivamente avviate a seguito della denuncia sporta dalla vittima, hanno permesso di raccogliere, tramite acquisizione ed analisi dei filmati di video sorveglianza presenti in zona, gravi elementi di colpevolezza in capo all’indagato, il quale, aveva tentato di portare via una bicicletta elettrica dalle pertinenze di un’abitazione privata venendo però disturbato da persone presenti nei paraggi attirate dai rumori e costretto ad interrompere l’azione delittuosa per darsi alla fuga.