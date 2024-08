A cura della Redazione

Demolito un manufatto abusivo di 9 metri quadrati di un solo piano adibito ad abitazione realizzato con struttura portante in muratura e coperture parti in legno e guaina artesiana e parte in lamiera zingata e coibentata.

Il manufatto insisteva nel comune di Torre del Greco alla via Sopra ai Camaldoli. L'esecuzione della demolizione, disposta dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata, ha avuto luogo grazie ai fondi messi a disposizione della Procura oplontina dall’ente Parco Nazionale del Vesuvio, in forza del protocollo d'intesa in materia di finanziamenti e demolizioni giudiziarie degli immobili abusivi nel perimetro del Parco Nazionale del Vesuvio stipulato dalla Procura con l’Ente Parco.

Con la demolizione, si è data esecuzione ad una condanna relativa ad una sentenza risalente al 2017.