A cura della Redazione

Task force contro il sacchetto selvaggio a Torre Annunziata. L’Amministrazione comunale e Prima Vera hanno avviato in queste ore un’azione di contrasto contro lo sversamento indiscriminato di rifiuti sul territorio cittadino. Sanzionate 5 persone per abbandono di rifiuti.

Un’attività mirata che sta portando avanti il personale della Prima Vera con l’ausilio degli agenti di Polizia Municipale. “Stiamo controllando a tappeto tutti i bustoni abbandonati – afferma Eugenio Piscino, amministratore di Prima Vera – attraverso i documenti che troviamo stiamo risalendo agli incivili che sversano in maniera indiscriminata per le strade”.

“L’amministrazione è in campo e sta facendo la propria parte contro gli incivili. Alcune persone sono state individuate attraverso le videocamere – afferma il sindaco Corrado Cuccurullo e l’assessore all’ambiente Daniele Carotenuto – ma gli occhi elettronici ovviamente non bastano. Per questo motivo abbiamo deciso di avviare una task force in strada con il personale impegnato nelle verifiche all’interno dei sacchi. Nessuno deve restare impunito”.

L’azione continuerà nelle prossime settimane negli altri quartieri della città.