A cura della Redazione

I Carabinieri intervengono a Poggiomarino, in via Roma 44 dove poco prima, nei pressi di una pizzeria, un 52enne era stato aggredito per motivi ancora non chiari dopo una lite con alcuni ragazzi in fase di identificazione.

La vittima – con ferite lacero contuse verosimilmente provocate da arma da taglio al fianco sinistro e all’addome - è stato trasferito in codice rosso nell’ospedale di Sarno, la prognosi è riservata.

Indagini in corso da parte dei carabinieri impegnati nel ricostruire la vicenda e nell’individuare i responsabili.