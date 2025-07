A cura della Redazione

Castellammare di Stabia: Lotta agli abusivi in spiaggia. Controlli a tappeto di Carabinieri, Municipale e Capitaneria



A Castellammare di Stabia i carabinieri della locale Compagnia insieme agli agenti della Polizia locale e ai militari della Capitaneria di porto hanno effettuato un servizio a largo raggio sul litorale e sule spiagge libere volto alla repressione dell’abusivismo.

Durante le operazioni un 62enne è stato denunciato. L’uomo occupava abusivamente la spiaggia ed noleggiava abusivamente attrezzature vendendo senza alcuna autorizzazione o licenza bevande e prodotti alimentari.

In un’area già sequestrata il 62enne deteneva 35 lettini prendisole, 24 sedie, 1 vetrina salva vivande, 1 banco frigo per gelati, 1 macchina per caffe con carrello per trasporto, 1 espositore in metallo e diversi prodotti alimentari tra snack, gelati e bibite. Il tutto è stato sequestrato