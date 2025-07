A cura della Redazione

Notte di paura a Terzigno, in provincia di Napoli. Poco dopo la mezzanotte, i carabinieri della Stazione locale e i militari della sezione radiomobile della Compagnia di Torre Annunziata sono intervenuti in via Giacomo Puccini 42, dove erano stati segnalati diversi colpi d’arma da fuoco.

Secondo una prima ricostruzione, un uomo di 50 anni, già noto alle forze dell’ordine, si trovava davanti alla porta di ingresso della propria abitazione in compagnia del suo cane, quando è stato raggiunto da alcuni colpi esplosi da ignoti. L’uomo è rimasto ferito alla gamba destra, mentre il cane è stato ucciso durante l’agguato.

I carabinieri, giunti rapidamente sul posto, hanno effettuato i rilievi e sequestrato sei cartucce calibro 12, verosimilmente utilizzate dagli aggressori.

Sono ora in corso le indagini per chiarire il movente dell’attentato e risalire agli autori del gesto. Gli investigatori non escludono alcuna pista, considerando anche i precedenti dell’uomo rimasto ferito.