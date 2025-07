A cura della Redazione

Proseguono le attività della Polizia Municipale di Castellammare di Stabia su tutto il territorio. In particolare nell'ultima settimana si sono intensificati i controlli in Villa Comunale dove si è registrato un aumento degli episodi di circolazione delle biciclette elettriche.

La presenza di veicoli elettrici lungo l'area pedonale continua a generare disagi e preoccupazione, soprattutto per la sicurezza di bambini e anziani. Nell’ambito degli ultimi controlli sono stati elevati 9 verbali per circolazione vietata ai conducenti e, in caso di minori, ai genitori.

Nel corso dell’attività di controllo, gli agenti guidati dal comandante Francesco Del Gaudio hanno inoltre fermato 70 veicoli, accertando diverse infrazioni al Codice della Strada: dalla mancata revisione del veicolo alla guida con patente scaduta e senza copertura assicurativa obbligatoria. Sono state inoltre contestate 32 sanzioni per sosta selvaggia.

Altro tema importante riguarda la sosta a pagamento. Con le nuove regole introdotte dalla legge nazionale 177/2024, cambiano le modalità di calcolo delle multe per chi non paga il ticket o lo espone scaduto. A partire dal 1° agosto, in caso di mancata esposizione del ticket o pagamento insufficiente rispetto al tempo effettivo di sosta, alla sanzione ordinaria si aggiungerà l’importo corrispondente alla tariffa giornaliera (o alla parte mancante, in caso di pagamento parziale).

In pratica, secondo la legge nazionale, chi parcheggia senza pagare dovrà versare sia la sanzione che l’importo totale della sosta per quel giorno. Se invece il ticket è stato pagato solo in parte, l’importo aggiuntivo verrà calcolato in base al tempo mancante, con differenze se il ritardo supera il 10% o il 50% del tempo previsto.

I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni, sia nell’ambito del progetto “Zona Rossa”, che vede impegnati congiuntamente Polizia Municipale, Carabinieri e altre forze dell’ordine durante i fine settimana, sia nel corso della settimana, al fine di garantire il rispetto delle regole e la sicurezza di tutti i cittadini.