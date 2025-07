A cura della Redazione

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha portato a termine un'importante operazione di contrasto alla criminalità, arrestando due uomini di 30 e 31 anni, entrambi napoletani e con precedenti di polizia, accusati di truffa aggravata ai danni di un'anziana donna. Il 30enne, in particolare, è stato anche denunciato per evasione, essendo sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per reati contro il patrimonio.

Il Servizio di Controllo e l’Intervento Tempestivo

L'intervento è avvenuto grazie all'intuito degli agenti del Commissariato di Torre del Greco, che stavano svolgendo un servizio straordinario di prevenzione e controllo del territorio. Durante il loro transito in via Montedoro, i poliziotti hanno notato due individui a bordo di uno scooter, con atteggiamenti sospetti. In particolare, il conducente del mezzo, dopo essersi fermato, è entrato con fare guardingo all'interno di uno stabile.

Gli agenti, insospettiti, hanno deciso di attuare un servizio di appostamento, aspettando di capire meglio la situazione. Dopo pochi minuti, i due soggetti sono usciti dall’edificio, saliti di nuovo sullo scooter e si sono allontanati frettolosamente verso il casello autostradale. I poliziotti, prontamente, hanno seguito i sospetti e li hanno fermati per un controllo.

Scoperta la Truffa ai Dann di Anziani

Durante la perquisizione, gli agenti hanno trovato i due in possesso di un anello, un bracciale, una collana e 745 euro in contante, suddivisi in banconote di diverso taglio. L'intuizione investigativa degli agenti si è rivelata corretta: è emerso che, nella stessa mattinata, i due avevano telefonato a una donna anziana, spacciandosi prima per il figlio e poi per un suo amico. I truffatori avevano convinto l'anziana a consegnare loro una somma di denaro e alcuni preziosi, promettendo che sarebbero stati ritirati da un "amico" che sarebbe arrivato a breve per risolvere presunti problemi di salute.

Grazie all'intervento tempestivo degli agenti, la refurtiva è stata restituita alla legittima proprietaria, evitando ulteriori danni alla donna.

Arresto e Denunce

I due uomini sono stati arrestati in flagranza di reato per truffa aggravata. Inoltre, il 30enne, già sottoposto agli arresti domiciliari, è stato denunciato per evasione. Le indagini proseguono per verificare eventuali altri reati commessi dai due soggetti e per identificare ulteriori vittime della stessa modalità truffaldina.

L’Intensificazione dei Servizi di Sicurezza

Questo arresto rientra in un più ampio dispositivo di sicurezza messo in atto dalla Questura di Napoli, volto a contrastare i reati di truffa, in particolare quelli ai danni delle persone anziane. Le forze dell'ordine continuano a monitorare attentamente il territorio e a intensificare le attività di prevenzione e contrasto per garantire la sicurezza dei cittadini e tutelare le fasce più vulnerabili della popolazione.