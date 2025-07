A cura della Redazione

Un'attività di ristorazione sanzionata per carenze igieniche e strutturali, 127 persone identificate, 43 veicoli controllati e 33 multe elevate per violazione del Codice della Strada per un totale di oltre 23mila euro di sanzioni. E' questo il bilancio delle attività di controllo del territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Castellammare di Stabia, con i militari del NAS di Napoli e Polizia Municipale di Castellammare di Stabia nell'ambito del progetto 'Zona rossa' voluto dalla Prefettura di Napoli per aumentare la sicurezza nelle aree della movida.

Durante i controlli di venerdì 25 e sabato 26 luglio, sono state identificate 127 persone, di cui 15 risultate già censite in banca dati, mentre 43 sono stati i veicoli sottoposti a verifiche. Tre persone sono risultate sottoposte a misure restrittive della libertà personale. Le sanzioni per violazione al Codice della Strada hanno riguardato casi di guida senza patente, eccesso di velocità, mancanza di revisione, uso del cellulare alla guida, assenza di copertura assicurativa e altri comportamenti pericolosi. Quattro persone sono state segnalate per uso personale di droga.

In via Catello Fusco sono stati multati cinque soggetti che circolavano in sella a motorini sul marciapiede, uno dei quali minorenne e senza patente, sorpreso alla guida di un motorino risultato noleggiato dalla sorella. Il motorino è stato sottoposto a sequestro.

Sul fronte amministrativo, un’attività di ristorazione è stata sanzionata per un totale di 3mila euro, con conseguente sospensione del deposito alimentare per gravi carenze igienico-sanitarie e strutturali.

Infine, nella mattinata di domenica 27 luglio, sono stati sanzionati quattro persone sorprese in sella a biciclette elettriche e che circolavano irregolarmente nella Villa Comunale.