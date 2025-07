A cura della Redazione

Nella notte appena trascorsa, i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Torre del Greco hanno arrestato un 32enne del posto, già noto alle forze dell'ordine, per atti persecutori e percosse ai danni della sua ex compagna. L'uomo, che aveva un precedente di minacce, aveva atteso la vittima all’ingresso della sua abitazione, intenzionato a farle del male.

Secondo quanto ricostruito, il 32enne aveva già in passato minacciato la donna, arrivando persino a prometterle di darle fuoco. Questa volta, però, l'uomo ha agito con violenza fisica, colpendola ripetutamente con schiaffi e pugni al volto dopo averla prima insultata.

L'allarme è stato lanciato al 112 da qualcuno che ha notato la scena, e i Carabinieri sono intervenuti prontamente, poco prima che l'aggressore riuscisse a entrare nell'abitazione della donna. Il tempestivo intervento delle forze dell'ordine ha permesso di bloccare l'uomo e salvarla da ulteriori violenze.

L'aggressore, arrestato in flagranza di reato, è stato trasferito in carcere in attesa del giudizio. Le indagini proseguono per accertare eventuali altri episodi di violenza legati alla vicenda.

L'incidente ha suscitato indignazione nella comunità locale, sottolineando ancora una volta l'importanza di denunciare la violenza domestica e il ruolo fondamentale delle forze dell'ordine nella tutela delle vittime.