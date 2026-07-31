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Gragnano, arrestato in una struttura ricettiva: deve scontare oltre tre anni di carcere per droga

Gragnano, arrestato in una struttura ricettiva: deve scontare oltre tre anni di carcere per droga

 Il 44enne è stato rintracciato dalla Polizia di Stato dopo un alert alloggiati. Deve espiare una condanna di 3 anni, 2 mesi e 29 giorni per reati commessi a Novara nel 2008.

(2 minuti di lettura)
A cura della Redazione

È stato rintracciato in una struttura ricettiva di Gragnano e arrestato dagli agenti della Polizia di Stato un 44enne destinatario di un provvedimento di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Novara – Ufficio Esecuzioni Penali.

L'operazione è stata eseguita nella giornata di ieri dagli agenti del Commissariato di Castellammare di Stabia, impegnati nei servizi di controllo del territorio.

Individuato grazie all'alert alloggiati

L'intervento è scattato in seguito a una segnalazione proveniente dal sistema di alert alloggiati, che ha consentito agli operatori di individuare la presenza dell'uomo all'interno di una struttura ricettiva di Gragnano.

I poliziotti hanno raggiunto rapidamente l'albergo, dove hanno rintracciato e bloccato il 44enne, dando esecuzione al provvedimento di carcerazione.

Condannato per reati di droga

Secondo quanto disposto dall'autorità giudiziaria, l'uomo dovrà espiare una pena di 3 anni, 2 mesi e 29 giorni di reclusione per reati in materia di stupefacenti commessi a Novara nel 2008.

Al termine delle formalità di rito, il 44enne è stato condotto in carcere per l'esecuzione della pena.

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