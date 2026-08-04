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Ercolano, operaio 54enne cade dal quarto piano di una palazzina e perde la vita

Ercolano, operaio 54enne cade dal quarto piano di una palazzina e perde la vita

L'uomo era impegnato in alcuni lavori di muratura sul balcone di un'abitazione

(1 minuto di lettura)
A cura della Redazione

Ieri tardo pomeriggio un operaio di 54 anni è precipitato dal 4º piano di una palazzina in via Niglio 19 ad Ercolano. L'uomo, impegnato in alcuni lavori di muratura sul balcone di un’abitazione, avrebbe perso l’equilibrio, cadendo davanti all’androne.

Sul posto un'ambulaza del 118 che trasportava il 54enne all’ospedale del Mare, dove l'uomo morto per i traumi riportati.

Indagini in corso da parte dei carabinieri per chiarire la dinamica e la posizione lavorativa della vittima. La salma è stata sequestrata per effettuare l’autopsia.

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