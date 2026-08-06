YMA-latte

Castellammare, entra in una parruccheria con un machete e il volto coperto: arrestato 53enne

Castellammare, entra in una parruccheria con un machete e il volto coperto: arrestato 53enne

L'uomo, ripreso mentre danneggiava la vetrina del negozio in via Allende, ha rubato prodotti per capelli. I carabinieri lo hanno bloccato e posto ai domiciliari

(1 minuto di lettura)
A cura della Redazione

Un cappuccio bianco che ricordava quello indossato dai membri del Ku Klux Klan, un machete affilato tra le mani e una scena che, per alcuni istanti, ha fatto pensare a un film. È accaduto a Castellammare di Stabia, dove un 53enne è stato arrestato dai carabinieri dopo aver assaltato una parruccheria armato di un grosso machete.

Le immagini dell'uomo, ripreso da alcuni presenti e poi finite sui social, hanno rapidamente fatto il giro del web. Il 53enne, con il volto coperto da un cappuccio bianco, si è accanito contro la vetrina del salone di parrucchiere di via Allende, colpendola ripetutamente con l'arma.

Entra nel negozio e porta via prodotti per capelli

Dopo aver infranto la vetrina, l'uomo è riuscito a entrare nel locale, impossessandosi di alcuni prodotti per la cura dei capelli. Sul pavimento sono rimaste anche alcune macchie di sangue, probabilmente provocate durante l'azione.

Nel frattempo, alcune persone hanno allertato il 112, consentendo un rapido intervento dei carabinieri della Stazione e della Sezione Radiomobile di Castellammare di Stabia.

Bloccato e arrestato dai carabinieri

I militari hanno rintracciato e fermato il 53enne poco dopo i fatti. Una volta rimosso il cappuccio, l'uomo è stato arrestato con l'accusa di furto.

Il machete è stato sequestrato, mentre l'intera refurtiva è stata recuperata e restituita. Al termine delle formalità di rito, il 53enne è stato posto agli arresti domiciliari, a disposizione dell'autorità giudiziaria.

WhatsApp News

Ricevi gli aggiornamenti TorreSette su WhatsApp

Salva il numero +39 353.303.00.84 e inviaci il messaggio “Ok Notizie” per ricevere news e aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Apri WhatsApp
Fonte Preferita Google

Ricevi prima le notizie locali di TorreSette

Aggiungi TorreSette alle tue fonti Google preferite per trovare più facilmente aggiornamenti e breaking news locali.

★ Aggiungi TorreSette

Dopo il click, conferma TorreSette nella schermata Google.

★ Come aggiungere TorreSette

  1. Premi Aggiungi TorreSette
  2. Nella schermata Google seleziona TorreSette
  3. Conferma la selezione
Schermata Google con TorreSette selezionato come fonte preferita
© Riproduzione riservata

I COMMENTI DEI LETTORI

Si prega di scrivere una risposta
utente

LE PIÙ VISTE