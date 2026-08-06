Castellammare, entra in una parruccheria con un machete e il volto coperto: arrestato 53enne

A cura della Redazione

Un cappuccio bianco che ricordava quello indossato dai membri del Ku Klux Klan, un machete affilato tra le mani e una scena che, per alcuni istanti, ha fatto pensare a un film. È accaduto a Castellammare di Stabia, dove un 53enne è stato arrestato dai carabinieri dopo aver assaltato una parruccheria armato di un grosso machete.

Le immagini dell'uomo, ripreso da alcuni presenti e poi finite sui social, hanno rapidamente fatto il giro del web. Il 53enne, con il volto coperto da un cappuccio bianco, si è accanito contro la vetrina del salone di parrucchiere di via Allende, colpendola ripetutamente con l'arma.

Entra nel negozio e porta via prodotti per capelli

Dopo aver infranto la vetrina, l'uomo è riuscito a entrare nel locale, impossessandosi di alcuni prodotti per la cura dei capelli. Sul pavimento sono rimaste anche alcune macchie di sangue, probabilmente provocate durante l'azione.

Nel frattempo, alcune persone hanno allertato il 112, consentendo un rapido intervento dei carabinieri della Stazione e della Sezione Radiomobile di Castellammare di Stabia.

Bloccato e arrestato dai carabinieri

I militari hanno rintracciato e fermato il 53enne poco dopo i fatti. Una volta rimosso il cappuccio, l'uomo è stato arrestato con l'accusa di furto.

Il machete è stato sequestrato, mentre l'intera refurtiva è stata recuperata e restituita. Al termine delle formalità di rito, il 53enne è stato posto agli arresti domiciliari, a disposizione dell'autorità giudiziaria.