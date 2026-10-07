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Gragnano, droga e coltelli nascosti al Parco Sofia: nuovo sequestro dei carabinieri

Gragnano, droga e coltelli nascosti al Parco Sofia: nuovo sequestro dei carabinieri

Trovati 218 grammi di marijuana, un bilancino di precisione, una mazza da baseball e tre coltelli. Tutto il materiale era nelle aree comuni del complesso abitativo.

(2 minuti di lettura)
A cura della Redazione

Proseguono senza sosta i controlli dei carabinieri a Gragnano. Giorno dopo giorno, i militari stanno passando al setaccio le strade del centro e le zone più periferiche, estendendo le verifiche anche alle aree comuni dei grandi complessi abitativi.

Ancora una volta l'attenzione dei carabinieri si è concentrata sul Parco Sofia, già interessato nei giorni scorsi da altre operazioni antidroga.

Marijuana e un bilancino di precisione

Durante il controllo delle aree comuni del complesso, i militari hanno rinvenuto due involucri contenenti complessivamente 218 grammi di marijuana, insieme a un bilancino di precisione.

Trovati anche tre coltelli e una mazza da baseball

Nel corso delle verifiche sono stati recuperati anche tre coltelli, due dei quali a serramanico, e una mazza da baseball.

Droga, bilancino, coltelli e mazza sono stati sottoposti a sequestro dai carabinieri.

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