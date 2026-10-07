YMA-latte

Torre del Greco, pistola con matricola abrasa in casa e droga: due arresti

Torre del Greco, pistola con matricola abrasa in casa e droga: due arresti

La Polizia arresta un 37enne e un 23enne in due distinte operazioni. Sequestrati una semiautomatica calibro 9x21, marijuana e hashish.

(1 minuto di lettura)
A cura della Redazione

Una pistola semiautomatica con matricola abrasa nascosta in una camera da letto e dosi di marijuana e hashish pronte per lo spaccio. È il bilancio di due distinte operazioni condotte dalla Polizia di Stato a Torre del Greco.

I controlli rientrano nei servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare la detenzione abusiva di armi e il traffico di sostanze stupefacenti.

Due le persone arrestate: un 37enne per detenzione di arma clandestina e un 23enne per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

TORRESETTE AI

Hai domande su questa notizia?

Chiedi a TorreSette AI e scopri di più.

Pistola calibro 9x21 nascosta nella camera da letto

La prima operazione è scattata nella mattinata, quando gli agenti del Commissariato di Torre del Greco hanno effettuato un controllo nell’abitazione del 37enne.

Durante la perquisizione, i poliziotti hanno rinvenuto nella camera da letto una pistola semiautomatica calibro 9x21 con matricola abrasa.

Per l’uomo è scattato l’arresto per detenzione di arma clandestina.

Lo scambio di droga sotto gli occhi dei poliziotti

La seconda operazione è avvenuta nel pomeriggio. Gli agenti dello stesso Commissariato hanno notato un 23enne consegnare qualcosa a una persona arrivata a bordo di uno scooter, ricevendo in cambio una banconota.

I poliziotti sono immediatamente intervenuti e hanno raggiunto e bloccato l’acquirente, trovandolo in possesso di un involucro di hashish appena acquistato.

Marijuana e hashish trovati nell’abitazione

Il 23enne è stato rintracciato pochi istanti dopo nella sua abitazione. Nel corso del controllo gli agenti hanno rinvenuto 11 bustine di marijuana, per un peso complessivo di circa 16 grammi, e due involucri di hashish.

Sequestrati anche materiale utilizzato per il confezionamento della droga e 30 euro.

Il giovane è stato arrestato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Per essere sempre aggiornato clicca "Segui" sulla nostra pagina Facebook

TORRESETTE AI

Chiedi a TorreSette AI

Fai una domanda su questa storia o sull'archivio del giornale: la risposta compare qui sotto, con i link agli articoli.

Oppure scegli una di queste

TorreSette AI può aiutarti con:

  • Riassunti e approfondimenti delle notizie
  • Il contesto e i precedenti di una storia
  • Altri articoli collegati a questo
Fonte Preferita Google

Le notizie del tuo territorio, prima delle altre

Dì a Google che TorreSette è una delle tue fonti: quando cerchi cosa succede vicino a te, trovi prima quello che scriviamo noi.

★ Aggiungi TorreSette

Bastano due tap: si apre Google, tocchi TorreSette e confermi.

★ Come aggiungere TorreSette

  1. Premi Aggiungi TorreSette
  2. Nella schermata Google seleziona TorreSette
  3. Conferma la selezione
Schermata Google con TorreSette selezionato come fonte preferita
WhatsApp News

Ricevi gli aggiornamenti TorreSette su WhatsApp

Salva il numero +39 353.303.00.84 e inviaci il messaggio “Ok Notizie” per ricevere news e aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Apri WhatsApp
© Riproduzione riservata

I COMMENTI DEI LETTORI

Si prega di scrivere una risposta
utente

LE PIÙ VISTE