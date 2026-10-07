Torre del Greco, pistola con matricola abrasa in casa e droga: due arresti

A cura della Redazione

Una pistola semiautomatica con matricola abrasa nascosta in una camera da letto e dosi di marijuana e hashish pronte per lo spaccio. È il bilancio di due distinte operazioni condotte dalla Polizia di Stato a Torre del Greco.

I controlli rientrano nei servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare la detenzione abusiva di armi e il traffico di sostanze stupefacenti.

Due le persone arrestate: un 37enne per detenzione di arma clandestina e un 23enne per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Pistola calibro 9x21 nascosta nella camera da letto

La prima operazione è scattata nella mattinata, quando gli agenti del Commissariato di Torre del Greco hanno effettuato un controllo nell’abitazione del 37enne.

Durante la perquisizione, i poliziotti hanno rinvenuto nella camera da letto una pistola semiautomatica calibro 9x21 con matricola abrasa.

Per l’uomo è scattato l’arresto per detenzione di arma clandestina.

Lo scambio di droga sotto gli occhi dei poliziotti

La seconda operazione è avvenuta nel pomeriggio. Gli agenti dello stesso Commissariato hanno notato un 23enne consegnare qualcosa a una persona arrivata a bordo di uno scooter, ricevendo in cambio una banconota.

I poliziotti sono immediatamente intervenuti e hanno raggiunto e bloccato l’acquirente, trovandolo in possesso di un involucro di hashish appena acquistato.

Marijuana e hashish trovati nell’abitazione

Il 23enne è stato rintracciato pochi istanti dopo nella sua abitazione. Nel corso del controllo gli agenti hanno rinvenuto 11 bustine di marijuana, per un peso complessivo di circa 16 grammi, e due involucri di hashish.

Sequestrati anche materiale utilizzato per il confezionamento della droga e 30 euro.

Il giovane è stato arrestato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

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