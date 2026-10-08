Maltempo nel Napoletano, allagamenti e danni: scatta l'allerta arancione

Oggi, giovedì 8 ottobre 2026, il maltempo ha provocato allagamenti, danni e numerosi disagi in provincia di Napoli, soprattutto nell'area a nord del capoluogo e sull'isola d'Ischia.
I danni e i disagi accertati
Ischia: fulmine danneggia una chiesa del Seicento
A Forio un fulmine ha colpito la cupola della chiesa di San Gaetano, provocando il distacco di intonaco e calcinacci, caduti anche nei pressi dell'altare. Il parroco ha disposto la chiusura dell'edificio per consentire le verifiche di sicurezza.
Hai domande su questa notizia?
Chiedi a TorreSette AI e scopri di più.
Hai domande su questa notizia?
Chiedi a TorreSette AI e scopri di più.
A Serrara Fontana sono caduti oltre 61 millimetri di pioggia. Fango e detriti provenienti dal monte Epomeo hanno invaso alcune strade, in particolare piazza Arturo Trofa e la località Cavonera.
Le precipitazioni hanno provocato l'allagamento della piazzola di accesso al pronto soccorso dell'ospedale di Giugliano. Disagi anche alla circolazione stradale.
Le forti piogge, concentrate soprattutto tra le 11 e le 12, hanno provocato estesi allagamenti. Numerosi automobilisti sono rimasti in difficoltà, mentre i Vigili del Fuoco hanno ricevuto molte richieste di intervento, anche per garage, locali al piano terra e attività commerciali invasi dall'acqua.
Nel capoluogo si registrano allagamenti in diversi quartieri. A Scampia, le precipitazioni hanno costretto a interrompere una manifestazione dedicata alla legalità, organizzata dal Comune.
Area Vesuviana
Per quanto riguarda i comuni Vesuviani, al momento non si segnalano danni verificatori in seguito al maltempo.
Attenzione alle 15 scatta l'allerta arancione
La Protezione Civile della Campania ha innalzato da gialla ad arancione l'allerta meteo per Napoli, l'area vesuviana e le isole del Golfo, dalle ore 15 di oggi fino alle 15 di venerdì 9 ottobre.
Sono previsti temporali anche intensi, con rischio di allagamenti, frane superficiali e colate di fango e detriti.