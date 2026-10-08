Maltempo nel Napoletano, allagamenti e danni: scatta l'allerta arancione

A cura della Redazione

Oggi, giovedì 8 ottobre 2026, il maltempo ha provocato allagamenti, danni e numerosi disagi in provincia di Napoli, soprattutto nell'area a nord del capoluogo e sull'isola d'Ischia.

I danni e i disagi accertati

Ischia: fulmine danneggia una chiesa del Seicento

A Forio un fulmine ha colpito la cupola della chiesa di San Gaetano, provocando il distacco di intonaco e calcinacci, caduti anche nei pressi dell'altare. Il parroco ha disposto la chiusura dell'edificio per consentire le verifiche di sicurezza. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

A Serrara Fontana sono caduti oltre 61 millimetri di pioggia. Fango e detriti provenienti dal monte Epomeo hanno invaso alcune strade, in particolare piazza Arturo Trofa e la località Cavonera.

Giugliano: allagato l'accesso al pronto soccorso

Le precipitazioni hanno provocato l'allagamento della piazzola di accesso al pronto soccorso dell'ospedale di Giugliano. Disagi anche alla circolazione stradale.

Qualiano, Villaricca e Melito: strade trasformate in fiumi

Le forti piogge, concentrate soprattutto tra le 11 e le 12, hanno provocato estesi allagamenti. Numerosi automobilisti sono rimasti in difficoltà, mentre i Vigili del Fuoco hanno ricevuto molte richieste di intervento, anche per garage, locali al piano terra e attività commerciali invasi dall'acqua.

Napoli: allagamenti e manifestazione interrotta

Nel capoluogo si registrano allagamenti in diversi quartieri. A Scampia, le precipitazioni hanno costretto a interrompere una manifestazione dedicata alla legalità, organizzata dal Comune.

Area Vesuviana

Per quanto riguarda i comuni Vesuviani, al momento non si segnalano danni verificatori in seguito al maltempo.

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