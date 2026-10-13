Santa Maria la Carità, crollo del balcone: tre feriti dimessi, uno ancora ricoverato

A cura della Redazione

Domenica scorsa, il cedimento di un balconcino al piano ammezzato di un edificio di Santa Maria la Carità ha provocato il ferimento di quattro persone.

A distanza di due giorni dall’incidente, arrivano notizie rassicuranti sulle loro condizioni di salute: tre feriti sono già stati dimessi dagli ospedali, mentre uno è ancora ricoverato, ma non è in pericolo di vita.

Le condizioni dei quattro feriti

A. A. 27 anni, trasportato in codice rosso all’Ospedale del Mare di Napoli, è stato sottoposto a un intervento chirurgico alla milza. Ha riportato anche alcune fratture al volto, ma le sue condizioni sono stabili e non è in pericolo di vita. È l’unico dei quattro feriti ancora ricoverato.

A. P., 23 anni, trasportata all’ospedale Cardarelli di Napoli, ha riportato una frattura al bacino, ma è stata già dimessa.

M. A., 38 anni, subito dopo l’incidente era stata trasportata all’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia. Anche lei è stata dimessa ed è tornata a casa.

G. A., 67 anni, trasportato anch’egli all’ospedale di Castellammare di Stabia, ha riportato nella caduta una frattura alla caviglia. Dopo le cure ricevute, è stato dimesso.

Il bilancio resta dunque di quattro feriti, fortunatamente tutti fuori pericolo, nonostante la gravità dell’incidente che inizialmente aveva fatto temere conseguenze ben più serie.