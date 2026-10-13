YMA-latte

Santa Maria la Carità, crollo del balcone: tre feriti dimessi, uno ancora ricoverato

Santa Maria la Carità, crollo del balcone: tre feriti dimessi, uno ancora ricoverato

Migliorano le condizioni delle quattro persone coinvolte nell’incidente di domenica scorsa. Il 27enne operato alla milza non è in pericolo di vita.

(1 minuto di lettura)
A cura della Redazione

Domenica scorsa, il cedimento di un balconcino al piano ammezzato di un edificio di Santa Maria la Carità ha provocato il ferimento di quattro persone.

A distanza di due giorni dall’incidente, arrivano notizie rassicuranti sulle loro condizioni di salute: tre feriti sono già stati dimessi dagli ospedali, mentre uno è ancora ricoverato, ma non è in pericolo di vita.

Le condizioni dei quattro feriti

A. A. 27 anni, trasportato in codice rosso all’Ospedale del Mare di Napoli, è stato sottoposto a un intervento chirurgico alla milza. Ha riportato anche alcune fratture al volto, ma le sue condizioni sono stabili e non è in pericolo di vita. È l’unico dei quattro feriti ancora ricoverato.

A. P., 23 anni, trasportata all’ospedale Cardarelli di Napoli, ha riportato una frattura al bacino, ma è stata già dimessa.

M. A., 38 anni, subito dopo l’incidente era stata trasportata all’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia. Anche lei è stata dimessa ed è tornata a casa.

G. A., 67 anni, trasportato anch’egli all’ospedale di Castellammare di Stabia, ha riportato nella caduta una frattura alla caviglia. Dopo le cure ricevute, è stato dimesso.

Il bilancio resta dunque di quattro feriti, fortunatamente tutti fuori pericolo, nonostante la gravità dell’incidente che inizialmente aveva fatto temere conseguenze ben più serie.

TORRESETTE AI

Chiedi a TorreSette AI

Fai una domanda su questa storia o sull'archivio del giornale: la risposta compare qui sotto, con i link agli articoli.

Oppure scegli una di queste

TorreSette AI può aiutarti con:

  • Riassunti e approfondimenti delle notizie
  • Il contesto e i precedenti di una storia
  • Altri articoli collegati a questo
Fonte Preferita Google

Le notizie del tuo territorio, prima delle altre

Dì a Google che TorreSette è una delle tue fonti: quando cerchi cosa succede vicino a te, trovi prima quello che scriviamo noi.

★ Aggiungi TorreSette

Bastano due tap: si apre Google, tocchi TorreSette e confermi.

★ Come aggiungere TorreSette

  1. Premi Aggiungi TorreSette
  2. Nella schermata Google seleziona TorreSette
  3. Conferma la selezione
Schermata Google con TorreSette selezionato come fonte preferita
WhatsApp News

Ricevi gli aggiornamenti TorreSette su WhatsApp

Salva il numero +39 353.303.00.84 e inviaci il messaggio “Ok Notizie” per ricevere news e aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Apri WhatsApp
© Riproduzione riservata

I COMMENTI DEI LETTORI

Si prega di scrivere una risposta
utente

LE PIÙ VISTE