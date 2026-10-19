Truffa del ‘'finto carabiniere'': uomo di 32 anni agli arresti domiciliari

Uomo di 32 anni sottoposto agli arresti domiciliari dopo aver tentato di truffare una donna sessantottenne.

Nella mattinata di oggi, i carabinieri della Compagnia di Sorrento, dopo l’ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Torre Annunziata, su richiesta della Procura della Repubblica, hanno sottoposto l’uomo agli arresti domiciliari.

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Le indagini, condotte dai militari e coordinate dalla Procura, hanno consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico dell’indagato, in merito ad una truffa commessa il 6 luglio 2026 a Sorrento.

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La tecnica utilizzata è quella del “finto carabiniere”: secondo la ricostruzione investigativa, la vittima sarebbe stata contattata telefonicamente da un uomo che, qualificandosi come maresciallo dei Carabinieri, le avrebbe riferito che un’autovettura a lei intestata fosse stata utilizzata per commettere un furto in una gioielleria. In aggiunta, il ‘’finto carabiniere’’, avendo ipotizzato un furto d’identità e avendole prospettato un’imminente perquisizione domiciliare, avrebbe indotto la donna a preparare il denaro e i gioielli custoditi in casa, sostenendo che la loro consegna avrebbe consentito di evitare la perquisizione e ulteriori conseguenze.

Uno degli autori del reato si sarebbe, quindi, presentandosi presso l’abitazione della vittima e fingendosi appartenente all’Arma, si sarebbe fatto consegnare 5.500 euro in contanti e monili in oro, per un peso di circa 80 grammi.

L’analisi delle immagini di videosorveglianza, della cronologia delle chiamate telefoniche, la verifica dei transiti del veicolo mediante la lettura targhe e gli accertamenti sulla relativa documentazione di noleggio, insieme alla fotografia effettuata dalla persona offesa, hanno consentito di identificare, con elevata probabilità, l’odierno indagato come esecutore materiale del reato.

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Durante la successiva perquisizione domiciliare, sono stati rinvenuti e sequestrati indumenti corrispondenti, per caratteristiche, a quelli indossati dal colpevole ripreso dalle telecamere.

Il procedimento pende nella fase delle indagini preliminari e l’indagato è stato posto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione.