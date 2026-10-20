Ercolano, truffa del finto carabiniere: 19enne arrestato dopo aver sottratto gioielli a una donna

I carabinieri della Tenenza di Ercolano hanno arrestato Antonio Baken, 19enne napoletano già noto alle forze dell’ordine, con le accuse di truffa aggravata, rapina impropria e ricettazione. Il giovane è stato bloccato mentre tentava di allontanarsi con una borsa piena di gioielli sottratti a una donna di 55 anni.

La truffa del finto maresciallo e la storia della rapina in gioielleria

Il raggiro è stato messo in atto attraverso la ormai nota tecnica del finto carabiniere. Questa volta, però, nel mirino dei truffatori non è finita una persona anziana, bensì una 55enne residente a Ercolano.

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La donna è stata contattata telefonicamente da un uomo che, spacciandosi per un maresciallo dell'Arma, le ha fatto credere di essere coinvolta in una rapina ai danni di una gioielleria.

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Approfittando dello stato di agitazione della vittima, il sedicente militare le ha comunicato che un perito si sarebbe recato presso la sua abitazione per confrontare i gioielli rubati con quelli custoditi in casa.

La figlia scopre il raggiro e chiama il 112

Il piano sembrava procedere senza intoppi, ma i truffatori hanno commesso un errore decisivo: hanno contattato telefonicamente anche la figlia della vittima.

La giovane, insospettita dalla richiesta, non è caduta nella trappola e ha immediatamente allertato il 112, consentendo ai carabinieri di intervenire tempestivamente.

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I militari della Tenenza di Ercolano sono così riusciti a intercettare il presunto finto perito mentre tentava di allontanarsi con una borsa contenente i gioielli appena consegnati dalla 55enne.

Trovato con un falso tesserino dei carabinieri: arrestato

Alla vista dei militari, il 19enne ha tentato di fuggire, ma è stato prontamente raggiunto e immobilizzato. Durante il controllo, i carabinieri gli hanno trovato addosso un falso tesserino dell'Arma e le chiavi di uno scooter risultato avere targa e telaio contraffatti.

Per Antonio Baken sono quindi scattate le manette. Il giovane è stato trasferito in carcere, dove si trova in attesa di giudizio.